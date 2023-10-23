Чем обработать теплицу от болезней и вредителей: названо лучшее дезинфицирующее средство

Овощные культуры подвержены разным болезням и вредителям. Стоит только на минуту зазеваться, и все — прощай урожай. Эта проблема знакома многим дачникам.

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Тоже страдаете каждый сезон? Тогда помогите себе осенью. Если как следует провести дезинфекцию теплицы, болезни и вредные насекомые будут не страшны.

Но будьте осторожны: для каждого материала нужно свое средство. Например, теплицу из поликарбоната и металла ни в коем случае нельзя обрабатывать с помощью серной шашки. Это приведет к порче конструкции.

А вот для парника из полиэтиленовой пленки и стекла, напротив, лучше шашки средства не найти. Она стоит не очень дорого. Но при этом практически на 100% решает проблему с вредителями и овощными недугами.

Кроме того, серная шашка невероятно удобна в использовании. Вам не придется опрыскивать и мыть стены оранжереи. Сэкономите кучу времени и сил.

Достаточно просто поджечь фитиль, всю остальную работу сделает дым. Он проникнет в каждую щель, поэтому обработка будет намного качественнее, чем другими способами.

Источник: издание belnovosti.by