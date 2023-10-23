Чистое золото для замиокулькаса — не выбрасывайте это в мусорку, лучшее удобрение поздней осенью

В холодное время года замиокулькас надо подкармливать не так как летом и весной. Такое удобрение является чистым золотом для растения — сразу пойдет больше зеленых листиков, а корневая система пойдет в рост.

Подойдут натуральные подкормки, вносят их в сухой грунт.

В первую очередь возьмите три пакетика от черного чая и залейте 500 миллилитрами теплой воды. Горячую нельзя, иначе вы не сохраните витамины.

В этом удобрении содержатся витамины группы А, В, С, много калия и фосфора, что помогает повысить здоровье замиокулькаса.

Когда заварка остыла — поливайте растение под корень. Повторяйте процедуру один раз в две недели.

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