Жаль, раньше не знали — окна нужно мыть только соленой водой: стекла словно кристалл!

Попробуйте мыть окна не обычной водой, а соленой, и вы удивитесь результату. Такой состав намного лучше промывает стекло, делает процесс эффективнее.

Кроме того, соленая вода предотвращает появление разводов.

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Также хозяйки используют в мытье окон йод. Одной капли на таз с теплой водой будет достаточно. С йодом стекла просто сверкают чистотой!

Однако учтите, что йод не должен попадать на пластиковые рамы, иначе могут образоваться желтые пятна.

Вместо мыла, чтобы не оставалось разводов, вы можете использовать обычный крахмал или разрыхлитель теста, или горчицу. Средства натуральные и действенные!

Источник: дзен-канал Technotion