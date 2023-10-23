Удивились сами — 2 таблетки аспирина «поставили на ноги» чахлые цветы: растут как в джунглях

Из дешевого аспирина можно сделать реанимирующий состав для комнатных растений. Поливайте цветы этим раствором в качестве реаниматора разово либо делайте это системно. Тогда ваша квартира станет похожей на джунгли.

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Используйте 2-3 таблетки аспирина на 1 литр воды. Растолките таблетки и растворите их в жидкости полностью. Далее полейте растения.

Процедуру можно повторять до двух раз в неделю. Подкормка применима ко всем видам растений. От нее цветы отлично идут в рост, наливаются соками, начинают активно цвести.

Источник: дзен-канал «Новый очаг»