Объявлен курс доллара на 30 октября: нас ждет рывок, биржевое усиление

Экономические аналитики уверены, что в ближайшие дни нас ждет биржевое усиление с курсом рубля. По мнению экспертов, доллар будет падать в цене до первых чисел ноября. И к 30 октября наша валюта может дойти до 90 рублей.

Главная причина — налоговый период, который начнется в России в последних числах этого месяца. Это событие всегда поддерживает рубль в лучшую сторону.

«А если ЦБ повысит ставку, на что указывает его нынешняя риторика, это может дополнительно отразиться на ситуации», — заявил финансовый аналитик Сергей Дроздов.

То есть у доллара есть все шансы в ноябре дойти до 87 рублей.

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