1 горсть, и почва в октябре станет плодородной как после навоза — сажайте, что хотите

Навоз — не единственное удобрение, которое способно сделать почву плодородной, рыхлой и воздушной. Существуют и другие методы, ничуть не хуже. Способ рабочий, проверенный временем.
Сначала грунт прорыхлите, прокопайте с помощью лопаты. Далее граблями сделайте бороздки, чтобы в них закладывать питательные вещества. Лучший вариант — горчица. Хватит одной горсти на один квадратный метр.
В октябре так надо сделать в теплице, потому что на улице уже наступают первые заморозки, там сидераты могут не успеть схватиться.
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