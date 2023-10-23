1 горсть, и почва в октябре станет плодородной как после навоза — сажайте, что хотите

Сначала грунт прорыхлите, прокопайте с помощью лопаты. Далее граблями сделайте бороздки, чтобы в них закладывать питательные вещества. Лучший вариант — горчица. Хватит одной горсти на один квадратный метр.

В октябре так надо сделать в теплице, потому что на улице уже наступают первые заморозки, там сидераты могут не успеть схватиться.

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