Уксусом отдраили все кастрюли до блеска: не ожидали, что липкий налет так легко уйдет

Кастрюли в процессе использования рано или поздно покрываются липким налетом. К тому же эмаль начинает темнеть. Иногда кажется, что смыть эту грязь уже нереально.

Но это только кажется! Наслоения отойдут в два счета под воздействием наипростейшей смеси из уксуса и соды. Этот состав шипит и выбивает все, что накопилось на поверхности посуды.

Вы удивитесь, как могут выглядеть ваши старые кастрюли, крышки и сковородки после такой обработки!