Уксусом отдраили все кастрюли до блеска: не ожидали, что липкий налет так легко уйдет

Кастрюли в процессе использования рано или поздно покрываются липким налетом. К тому же эмаль начинает темнеть. Иногда кажется, что смыть эту грязь уже нереально.
Но это только кажется! Наслоения отойдут в два счета под воздействием наипростейшей смеси из уксуса и соды. Этот состав шипит и выбивает все, что накопилось на поверхности посуды.
Вы удивитесь, как могут выглядеть ваши старые кастрюли, крышки и сковородки после такой обработки!
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Смешайте соду с уксусом и нанесите на кастрюли, выдержите полчаса и смойте металлической губкой.
Если остались следы налета, сделайте раствор из воды и соды и прокипятите посуду. Теперь любые наслоения отслоятся в два счета.
Источник: дзен-канал Technotion.