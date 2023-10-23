Уксусом отдраили все кастрюли до блеска: не ожидали, что липкий налет так легко уйдет

Кастрюля до и после очищения. Фото: соцсети

Вам понравится эффективность данного народного средства.

Кастрюли в процессе использования рано или поздно покрываются липким налетом. К тому же эмаль начинает темнеть. Иногда кажется, что смыть эту грязь уже нереально.

Но это только кажется! Наслоения отойдут в два счета под воздействием наипростейшей смеси из уксуса и соды. Этот состав шипит и выбивает все, что накопилось на поверхности посуды.

Вы удивитесь, как могут выглядеть ваши старые кастрюли, крышки и сковородки после такой обработки!

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Смешайте соду с уксусом и нанесите на кастрюли, выдержите полчаса и смойте металлической губкой.

Если остались следы налета, сделайте раствор из воды и соды и прокипятите посуду. Теперь любые наслоения отслоятся в два счета.

Источник: дзен-канал Technotion.

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