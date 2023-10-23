Эти духи не смоются даже после душа: 3 лучших парфюма с ядреной стойкостью и чувственным шлейфом

В компонентах парфюма содержатся летучие вещества, которые формируют его шлейф. Если их много, духи оставляют после себя ароматный след и чувствуются на большом расстоянии.
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Одной из самых шлейфовых и стойких считается туалетная вода Coco Mademoiselle Chanel. Она изысканно звучит нотами апельсина, бергамота, жасмина, розы, мускуса, ванили и пачули.
Второе место списка досталось парфюмерной воде Sisley Soir De Lune. В ее букет входят: белый кедр, пачули, амбретта, гибискус, бергамот и имбирный цвет. Плюсом аромата считается не только стойкость, но и универсальность. Он подойдет для любого времени суток.
Замкнула тройку туалетная вода Sensuous Estée Lauder. Она полюбилась представительницам прекрасного пола за цветочно-древесный букет с нотами жасмина, магнолии, амбры, лилии, иланг-иланга, меда, сандала и мандарина.
По материалам портала thevoicemag.ru