Эти духи не смоются даже после душа: 3 лучших парфюма с ядреной стойкостью и чувственным шлейфом

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Одной из самых шлейфовых и стойких считается туалетная вода Coco Mademoiselle Chanel. Она изысканно звучит нотами апельсина, бергамота, жасмина, розы, мускуса, ванили и пачули.

Второе место списка досталось парфюмерной воде Sisley Soir De Lune. В ее букет входят: белый кедр, пачули, амбретта, гибискус, бергамот и имбирный цвет. Плюсом аромата считается не только стойкость, но и универсальность. Он подойдет для любого времени суток.

Замкнула тройку туалетная вода Sensuous Estée Lauder. Она полюбилась представительницам прекрасного пола за цветочно-древесный букет с нотами жасмина, магнолии, амбры, лилии, иланг-иланга, меда, сандала и мандарина.

По материалам портала thevoicemag.ru