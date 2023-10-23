Спатифиллум обожает этот мусор: даем 3 раза в месяц — цветет пышно и листья не желтеют

«Женское счастье». Фото: соцсети

Ваше «женское счастье» станет предметом зависти всех соседок.

Если ваш спатифиллум неохотно цветет и желтеет без причины. Значит, дело в нехватке питательных веществ. Не затягивайте. Растению нужна срочная помощь. Срочно отправляйтесь в магазин. Но не в садовый, а в продуктовый.

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Возможно, вы удивитесь, но «женское счастье» просто обожает некоторые пищевые отходы. Цветок можно угостить спитым кофе, использованной заваркой и банановой кожурой.

Первые два удобрения вносятся в сухом виде. Их нужно рассыпать под кустом и заделать в верхний слой почвы. А вот банановую кожуру рекомендуется использовать двумя способами.

Ее можно высушить, измельчить в порошок и внести таким же образом, как кофе и заварку. Но лучше приготовить настой для полива.

Рецепт простой. Возьмите кожуру одного банана. Залейте ее 2 литрами чистой отстоянной воды и подождите 24 часа. По прошествии времени процедите жидкость и внесите ее под корень.

Банановый настой содержит в себе все необходимые для спатифиллума вещества. Эффект будет заметен уже после нескольких поливов. Листья растения перестанут желтеть. А в период цветения будет вдвое больше белых стрелок.

Чтобы результат был продолжительным, проводите эту процедуру 2-3 раза в месяц.

Источник: selo.guru

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