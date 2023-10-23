Покупали этот творог — думали, настоящий: простая проверка показала, что внутри

Недобросовестные производители часто при помощи крахмала и вкусовых добавок увеличивают объем творога. И даже самые опытные гурманы подчас не могут разгадать, есть ли в продукте примеси или их нет.
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На самом деле крахмал обнаруживается очень просто при помощи капли обычного йода.
Нанесите несколько капель на творог и посмотрите на цвет молочного продукта под веществом.
Если он окрасился в оттенок лекарственного препарата, то творог не содержит крахмала. А если приобрел зеленоватый или синеватый тон, значит, продукт фальсифицирован.
Источник: дзен-канал Technotion.