Покупали этот творог — думали, настоящий: простая проверка показала, что внутри

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На самом деле крахмал обнаруживается очень просто при помощи капли обычного йода.

Нанесите несколько капель на творог и посмотрите на цвет молочного продукта под веществом.

Если он окрасился в оттенок лекарственного препарата, то творог не содержит крахмала. А если приобрел зеленоватый или синеватый тон, значит, продукт фальсифицирован.

Источник: дзен-канал Technotion.