Какие комнатные цветы нужно пересадить в октябре-ноябре: декабриста, алоэ и другие

Толстянка. Фото: соцсети

Растения четко реагируют на осенний уход.

Некоторые цветоводы считают, что осенью комнатные цветы пересаживать уже поздно. Однако это не так, некоторые растения, напротив, отлично пойдут в рост после обновления земли и горшка в октябре и ноябре.

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В октябре-ноябре рекомендуется пересаживать следующие растения: декабриста, пуансеттию, камелию, азалию, цикламен, тещин язык, драцену, толстянку, алоэ вера, замиокулькас, любое каланхоэ.

Также позитивно воспримут пересадку в конце осени молочай и плющ.

Отметим, что растения желательно не пересаживать в дни новолуния и полнолуния.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».

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