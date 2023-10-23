Какие комнатные цветы нужно пересадить в октябре-ноябре: декабриста, алоэ и другие

Некоторые цветоводы считают, что осенью комнатные цветы пересаживать уже поздно. Однако это не так, некоторые растения, напротив, отлично пойдут в рост после обновления земли и горшка в октябре и ноябре.
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В октябре-ноябре рекомендуется пересаживать следующие растения: декабриста, пуансеттию, камелию, азалию, цикламен, тещин язык, драцену, толстянку, алоэ вера, замиокулькас, любое каланхоэ.
Также позитивно воспримут пересадку в конце осени молочай и плющ.
Отметим, что растения желательно не пересаживать в дни новолуния и полнолуния.
Источник: Telegram-канал «Цветы и растения».