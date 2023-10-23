Смородина завалит урожаем - всю зиму собирали шикарное бесплатное удобрение, вот это поворот

Смородину не обязательно удобрять минеральными подкормками для того, чтобы она давала хороший урожай. Опытные садоводы используют бесплатное натуральное удобрение, о котором многие и не догадываются.
И речь идет о картофельных, луковых и чесночных очистках. От них польза для смородины - колоссальная.
Всю зиму копите ошметки от овощей и подсушивайте на батарее. Весной в итоге внесите в почву, предварительно, перекипятив, и перекопайте - уже летом у вас будет урожай, о котором можно только мечтать.
Хранить очистки лучше всего в металлических емкостях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».