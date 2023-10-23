Кухню избавили от липкого налета за 15 минут: хорошо, что узнали про это средство — так легко с ним работать

Некоторые хозяйки пытаются вытравить химией стойкий липкий налет на кухне. Однако даже эти средства не всегда работают эффективно.

К тому же многие их не любят за резких запах, едкость, которая портит эмаль, а также высокую стоимость.

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На самом деле вы можете с легкостью отказаться от бытовой химии, смешав чистящую пасту из соды и уксуса.

Она отлично убирает липкий налет и другие загрязнения, не царапая и не разъедая поверхности. При этом эффективность у этого состава действительно впечатляющая!

4 столовые ложки соды и 2 ложки столового уксуса смешаем в пасту в одной мисочке. Далее нанесем состав на загрязненные кухонные поверхности и промоем губкой.

При мощных липких наслоениях выдержим состав в течение 10–20 минут, а потом только промоем.

Источник: Telegram-канал «Фабрика идей».