Забудьте про навоз! Самый простой способ вырастить гору огурцов без удобрений

Для того, чтобы вырастить гору огурцов - не надо подкармливать растения навозом и массой других удобрений. Можно все сделать по старинке - как наши бабушки и дедушки.

Достаточно организовать огурцам плодородную грядку. Для этого нужно закопать в почву ботву от моркови, свеклы и клубники. Присыпьте сверху жирным слоем золы и все готово!

Единственный момент - лучше всего обработать грунт фитоспорином - от всех болезней и вредителей. Тогда огурцы попрут как на дрожжах и раздражать растения ничто не будет.

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