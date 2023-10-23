Эти женские имена мужчины ненавидят: никогда не будут продолжать знакомство

Галинам, Апполинариям и Илонам сильно не повезло. Эти имена возглавили список самых ненавистных женских имен со стороны сильной половины человечества.

Мужчины признались, что данные имена вызывают у них неприятные ассоциации, и они не хотели бы общаться с дамами, которых так величают. В качестве причины мужчины назвали предыдущий нехороший опыт.

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Любопытно, что в числе наиболее неприятных женских имен оказалось и имя Евгения, вполне распространенное и современное.

Оно не нравится мужчинам брутальным окрасом. Сильная половина призналась, что у них создается ощущение, что они общаются с собратом, а вовсе не с женщиной.

И приписывают Евгениям силу и мужество автоматически, хотя рядом мечтают видеть нежное и хрупкое создание.

Источник: progorod76.ru.