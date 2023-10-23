Названа самая модная верхняя одежда зимы 2023/2024: не пуховик, не куртка и не пальто — смотрите фото

Многие годы самой популярной верхней одеждой для зимы были пуховики. Но им пришлось потесниться. Невозможно постоянно оставаться на вершине. В 2023/2024 году на смену надоевшим бесформенным курткам придут необычные и яркие шубы.
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Синяя шубка из искусственного меха. Фото: freepik.com/wayhomestudio
Но не спешите бежать в магазин за натуральными мехами. Это прошлый век! По словам стилиста Натальи Осиновской, в тренде будут искусственные материалы. Цвет шубы может быть любым. Фактура тоже. Поэтому скучно точно не будет.
Лиловая шубка из искусственного меха. Фото: freepik.com/lookstudio
Можно выбрать шубку классических расцветок. А можно купить синюю или розовую. В любом случае вы будете выглядеть стильно. Фасон тоже может быть любым. Все ограничивается только вашей фантазией.
Источник: gorodovoy.ru