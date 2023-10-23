Кроты ушли с участка навсегда - самый кардинальный способ борьбы

Существует много способов борьбы с кротами. Животные способны испортить огород настолько, что можно лишиться всего урожая.

А если на вашем огороде завелась самка, то проблем будет еще больше. Ведь два раза в год она будет приносить детенышей, которые повредят все, что только можно.

Сейчас продаются эффективные капканы для кротов. Это на тот случай, если другие методы перестали работать. Их ставят возле норок и проверяют один раз в неделю.

Это самый кардинальный способ, животные выведутся в принципе.

Некоторые огородники также смачивают тряпку в керосине или аммиаке и кладут возле норки крота. Есть вероятность, что запах отпугнет грызунов.

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