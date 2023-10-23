Липкая плита заскрипит от чистоты: слой жира растворит копеечное аптечное средство

Плита. Фото: user15285612/freepik.com

Этот народный метод пригодится каждой хозяйке.

Если в процессе приготовления пищи плита покрылась липким налетом, не стоит бежать в магазин бытовой химии за дорогим средством. Отмыть варочную поверхность можно народным методом без больших денежных затрат.

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Вернуть плите первозданный вид помогут нашатырно-анисовые капли. Их нужно просто нанести на загрязненные места, оставить на полчаса,  а затем убрать размягчившийся налет губкой.

Для сильных жирных пятен пригодится второй ингредиент — пищевая сода. Ее следует насыпать тонким слоем сверху капель. В паре эти средства смогут растворить даже самые стойкие загрязнения.

По материалам remstroiblog.ru.

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