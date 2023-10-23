Почему постельное белье нужно стирать на 40 градусах: люди включают машинки неправильно

Многие хозяюшки все еще полагают, что постельное белье нужно стирать на 60-90 градусах. Дескать, иначе оно не очистится.

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Это абсолютное заблуждение. Данное правило действительно когда-то существовало, но тогда, когда порошки работали плохо. Современные же чистящие и моющие средства отлично действуют и на низких температурах.

Поэтому, если ваше белье не имеет сильных или специфических загрязнений, смело его стирайте с хорошим порошком в режиме быстрой стирки (это 30-40 градусов).

А кипятить белье стоит, если оно имеет белый оттенок и мощные загрязнения.

Источник: belnovosti.by