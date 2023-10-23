Трюк от опытного сантехника: махом убрали засор в сливе смесью с уксусом — не ждали такой реакции

Если у вас забилась раковина или ванна, не стоит опускать руки и торопиться вызывать сантехника. Легкий трюк с уксусом и содой решит вашу проблему в два счета.

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Эти вещества в сочетании образуют мощную пенную реакцию, которая растворяет самые жуткие загрязнения, жировые отложения и грязевые пробки.

В итоге засор распадется на мелкие частички и уйдет в канализацию, а вода в вашей трубе начнет проходить свободно, без затруднений.

Итак, отмерьте 3 столовые ложки соды, засыпьте их в слив. Сверху залейте стакан уксуса, пойдет пенка.

Подождите пять минут и пролейте слив кипятком и просто горячей водой из-под крана. Эффект будет отличный! Слив очистится.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»