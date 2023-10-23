Так отстирываем любые пятна с одежды: 1 раз брызнули — вещи чистейшие

Белые вещи обычно больше других страдают от различного вида пятен. Убрать их с ткани иногда кажется невозможным, не помогают даже инновационные отбеливатели.

Однако в женском арсенале есть одно средство, которое кажется парадоксальным. Тем не менее оно работает!

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Это лак для волос! Можно использовать любой, даже самый дешевый.

Распылите лак на пятна, оставьте для пропитки на 10 минут. Далее постирайте вещь как обычно. Поразительно, но даже следы от шариковой ручки и помады пропадут с материала бесследно!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»