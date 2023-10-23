Называем запрещенное удобрение для туи осенью: подкормите — вымерзнет

Чтобы туя хорошо вошла в зиму, ее важно подготовить и правильно подкормить. Однако не стоит удобрять дерево всеми подряд средствами для хвойных деревьев. И точно забудьте про азотные составы.

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Этот вид удобрений стимулирует рост новых побегов. Если они нарастут, то дерево сильно пострадает, ведь молодые веточки не в силах противостоять морозу.

А вот калийно-фосфорные удобрения для туи осенью – это хорошая идея. Калий помогает дереву завершить цикл роста и одеревенеть побегам, а фосфор положительно влияет на развитие корневой системы.

Можно подкормить тую суперфосфатом, монофосфатом калия, борофоской и сернокислым калием. Подкормки прекратите вносить за месяц до первых морозов.

Источник: belnovosti.by