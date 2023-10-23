Как убрать белые пятна на мебели от горячего: тают на глазах без следа — простой трюк с солью

Очень обидно, когда на мебели появляются белые пятна от нечаянно поставленной горячей чашки с чаем. Была красивая столешница – и вот испорчена.
На самом деле решить эту проблему вполне реально подручными средствами, никакой реставрации мебели не понадобится. Просто помажем пятна хитрым составом и насладимся результатом.
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Итак, соедините обычную поваренную мелкую соль и растительное масло до состояния пасты, взяв примерно по 1 столовой ложке обоих продуктов.
Нанесите эту пасту на следы от горячего и оставьте на несколько часов. После чего останется только смыть застывшую пасту и порадоваться чистой поверхности!
Источник: дзен-канал TECHNOTION