Как убрать белые пятна на мебели от горячего: тают на глазах без следа — простой трюк с солью

Очень обидно, когда на мебели появляются белые пятна от нечаянно поставленной горячей чашки с чаем. Была красивая столешница – и вот испорчена.

На самом деле решить эту проблему вполне реально подручными средствами, никакой реставрации мебели не понадобится. Просто помажем пятна хитрым составом и насладимся результатом.

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Итак, соедините обычную поваренную мелкую соль и растительное масло до состояния пасты, взяв примерно по 1 столовой ложке обоих продуктов.

Нанесите эту пасту на следы от горячего и оставьте на несколько часов. После чего останется только смыть застывшую пасту и порадоваться чистой поверхности!

Источник: дзен-канал TECHNOTION