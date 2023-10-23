Не вздумайте укрывать розы этим материалом: загубите любимый кустарник

Роза — довольно капризный кустарник, требующий обязательного укрытия на зиму. Однако для защиты растения от морозов подойдет далеко не любой материал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ни в коем случае нельзя укрывать эти цветы полиэтиленом. Он будет провисать под тяжестью снега и давить на ветви. Также минусом материала является нулевая воздухопроницаемость, а для хорошей зимовки кустарники должны проветриваться.

Еще запрещено использовать для укрытия металлические ведра и бочки. Эти емкости будут не защищать растения, а наоборот накапливать холод.

Обеспечить розам идеальную зимовку сможет нетканый материал. Лучше всего подойдет лутрасил, размещенный над кустарниками на тонких дугах. Такая ткань отличается плотностью и высокой воздухопроницаемостью.

По материалам портала ogorod.ru.