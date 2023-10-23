Не знали, что крышки от сковородок так просто довести до блеска: мыло плюс уксус — липкость ушла

Крышки от сковородок порой вызывают немало трудностей у хозяек. Ведь они моментально покрываются липким слоем, который с трудом поддается очищению, особенно по ободку и около ручки.

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Существуют различные народные методы с кипячением посуды, и они действительно эффективные. Но далеко не каждый хочет усложнять себе этим процессом жизнь.

На самом деле есть более простой метод, без всякого кипячения. Да и средства в нем применяются элементарные.

Возьмите 1/5 бруска хозяйственного мыла и по 1 столовой ложке соды и уксуса. Мыло натрите на мелкой терке. Все компоненты смешайте, нанесите массу на крышки.

Подождите 30 минут и промойте жесткой стороной губки. Крышки засияют!

Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта»