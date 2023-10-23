В два счета узнали, какая сметана в магазине поддельная — раскрываем простой способ: покупаем только лучшую

Вряд ли кому-то понравится, когда он узнает, что ест сметану с крахмалом. Увы, для этого продукта данная примесь – совсем не редкость.
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Недобросовестные производители добавляют крахмал в продукт, чтобы он казался гуще, жирнее, набрал «дешевый» объем. И все это делается ради получения дополнительной прибыли.
Но нужно ли нам жевать сомнительный крахмал вместо полезного молочного продукта? Конечно, нет.
Проверьте сметану в магазине, где вы ее обычно берете и покупайте только качественный товар. Это сделать очень легко при помощи йода.
Нанесите пару капель аптечного средства на сметану и понаблюдайте за цветом продукта. Если он стал сине-зеленым, значит перед вами фальсификат, если сметана под йодом коричневая, значит в ней нет примесей.
Источник: дзен-канал TECHNOTION