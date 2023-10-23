В два счета узнали, какая сметана в магазине поддельная — раскрываем простой способ: покупаем только лучшую

Вряд ли кому-то понравится, когда он узнает, что ест сметану с крахмалом. Увы, для этого продукта данная примесь – совсем не редкость.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Недобросовестные производители добавляют крахмал в продукт, чтобы он казался гуще, жирнее, набрал «дешевый» объем. И все это делается ради получения дополнительной прибыли.

Но нужно ли нам жевать сомнительный крахмал вместо полезного молочного продукта? Конечно, нет.

Проверьте сметану в магазине, где вы ее обычно берете и покупайте только качественный товар. Это сделать очень легко при помощи йода.

Нанесите пару капель аптечного средства на сметану и понаблюдайте за цветом продукта. Если он стал сине-зеленым, значит перед вами фальсификат, если сметана под йодом коричневая, значит в ней нет примесей.

Источник: дзен-канал TECHNOTION