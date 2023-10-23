На глазах сантиметровый нагар на сковородке стал, как пластилин: сняли его с легкостью — отличное средство

Черный нагар на сковороде, который нарастал на ней еще с советских времен, можно удалить при помощи весьма неожиданного средства. Оно не создано специально для кухонной посуды, но работает просто отлично!

Обязательно хорошо, очень тщательно, промойте после использования этого средства сковородку. И работайте в перчатках.

Речь идет о жидком средстве для очищения канализационных труб, в составе которого имеется гидроксид натрия (это вещество обязательно, прочитайте упаковку перед использованием).

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На один литр воды необходимо отмерить пятьсот граммов средства для труб, размешать. Далее в данном растворе нужно замочить сковороду.

Вы увидите сами, как нагар начнет размякать на ваших глазах, периодически пробуйте его на прочность, когда он станет достаточно мягким, соскоблите его при помощи металлической губки. Промойте тщательно водой.

Источник: atvmedia.ru