Никогда не закрывайте дверцу микроволновки после работы: все это делают неправильно

Почти все россияне закрывают микроволновку после использования. Это неправильно!

Во время работы печи под действием микроволн из пищи выделяются соки, которые оседают на внутренней поверхности бытового прибора.

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В итоге внутри микроволновки образуется налет, на котором разводятся бактерии и грибок, позже появляется неприятный запах, который сложно будет вывести.

Чтобы этого не происходило, оставляйте после использования примерно на час микроволновку для проветривания. Используйте специальную крышку из пластика и регулярно мойте печь внутри.

Источник: belnovosti.by