Дешевенькой таблеткой в одно мгновение убрали черноту с утюга: на раз и два

Обычный дешевый парацетамол – это отличное средство против нагара на подошве утюга. Если у таблетки вышел срок годности, не выбрасывайте ее – она обязательно пригодится.

Да и в целом такая чистка обойдется вам в копейки, тем более специальный карандаш для этих целей стоит не меньше 150 рублей.

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Ничего хитрого в этом способе очищения утюга нет – просто берете таблетку (пальцами или пинцетом, как удобнее) и начинаете ей водить по загрязненной поверхности.

Она на ваших глазах будет становиться чистой и блестящей.

Источник: дзен-канал TECHNOTION