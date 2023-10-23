Как правильно хранить луковицы гладиолусов: фишка с черной бумагой

Для успешного хранения луковиц нужно соблюдать сразу несколько условий. Во-первых, температура воздуха должна быть в пределах +3 - +5 градусов.

Во-вторых, влажность около 70-75 %. В-третьих, хранить луковицы необходимо в абсолютно темном, периодически проветриваемом помещении.

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Для этих целей подойдет подвал или подпол. Отлично хранятся луковицы, подвешенные в погребе в овощных сетках или марлевых мешочках.

Если таких условий нет, то храните в квартире на утепленной лоджии или на нижней полке холодильника, завернув в черную бумагу. Важно только следить за правильной температурой.

Чтобы луковицы лучше сохранились, положите рядом с ними 3 дольки чеснока.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»