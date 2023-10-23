Раз в месяц обязательно запускаем этот режим в стиралке: без него машинка ломается и воняет

Стиральная машинка. Фото: Global Look Press

Нужно заботиться о дорогой технике обязательно.

Стиральная машинка, как и ваше белье, нуждается в периодическом очищении. Если этого не делать, то в ней разведутся бактерии грибок, накопятся остатки мусора и порошка, что приведет к поломке.

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Современные бытовые приборы оснащены функцией самоочищения, которую нужно включать от степени эксплуатации автомата. Если он часто используется, то можно раз в месяц, если редко, то до полугода.

Если специального режима в стиралке нет, то просто раз в месяц включайте машинку на кипячение (от 90 градусов) и промывайте машинку внутри.

Источник: дзен-канал TECHNOTION

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