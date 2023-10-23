Как на самом деле нужно прочищать слив вантузом: трюк с тряпкой вырвал всю грязь наружу

Засор в ванне. Фото: соцсети

Пробка быстро выскочит из трубы под воздействием приспособления.

Засор в сливе можно очень эффективно убрать при помощи обычного вантуза, если действовать с умом.

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Нужно вооружиться тряпкой и плотно заткнуть ей слив. Это воспрепятствует прохождению потоков воздуха и образует гидравлический столб.

Далее прижмем вантуз к сливу и резко вытянем вверх. Повторим так несколько раз.

Это разрушит пробку внутри и позволит воде найти выход. Далее включим горячую воду и прольем трубу, чтобы остатки засора растворились и ушли в канализацию.

Источник: дзен-канал TECHNOTION

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