Как на самом деле нужно прочищать слив вантузом: трюк с тряпкой вырвал всю грязь наружу

Засор в сливе можно очень эффективно убрать при помощи обычного вантуза, если действовать с умом.
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Нужно вооружиться тряпкой и плотно заткнуть ей слив. Это воспрепятствует прохождению потоков воздуха и образует гидравлический столб.
Далее прижмем вантуз к сливу и резко вытянем вверх. Повторим так несколько раз.
Это разрушит пробку внутри и позволит воде найти выход. Далее включим горячую воду и прольем трубу, чтобы остатки засора растворились и ушли в канализацию.
Источник: дзен-канал TECHNOTION