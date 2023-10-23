Забудьте про эти удобрения осенью: впрочем, если урожай не нужен — смело вносите в почву

Осенью многие садоводы стремятся как можно больше напитать почву, чтобы к весне она была готова к выращиванию нового урожая.
Кое-кто поступает просто - вносит в грунт все, что есть в запасниках. Конечно, поступать так неразумно.
Земледелие должно быть обоснованным. Ведь иногда удобрения могут быть бессмысленными, а порой и вредными.
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Осенью точно не стоит делать подкормку азотно-минеральными удобрениями. Талые воды весной просто унесут их в глубину почву и ваши труды пойдут насмарку, деньги - на ветер.
И забудьте про мульчирование соломой, к весне она не успеет перепреть и просто будет мешаться на участке. Да и вредное это занятие на самом деле. В ней разводятся многочисленные грибковые заболевания и вредители.
Так что, разбросав солому по огороду, вы добьетесь одного - распространения заразы на культурах. А пользы - ноль.
Источник: belnovosti.by