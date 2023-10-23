Забудьте про эти удобрения осенью: впрочем, если урожай не нужен — смело вносите в почву

Осенью многие садоводы стремятся как можно больше напитать почву, чтобы к весне она была готова к выращиванию нового урожая.

Кое-кто поступает просто - вносит в грунт все, что есть в запасниках. Конечно, поступать так неразумно.

Земледелие должно быть обоснованным. Ведь иногда удобрения могут быть бессмысленными, а порой и вредными.