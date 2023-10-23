До конца года доллар может сильно удивить: озвучен курс валюты без сказок и детских сочинений

Доллар на новой неделе будет колебаться в диапазоне от 95 рублей до 96,5 рубля. Об этом поведал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль прекратит свое укрепление из-за внешних рисков и экономических дисбалансов, полагает эксперт. По-прежнему большую роль на курсы валют оказывают западные санкции, до конца их воздействия Россия преодолеть пока не может.

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Вместе с тем Антонов считает, что ЦБ РФ в ближайшую пятницу может повысить ключевую ставку до 14% годовых, что сдержит на определенное время рост доллара.

До конца года доллар будет продаваться в диапазоне 95-100 рублей, спрогнозировал Антонов.

Источник: 1prime.ru