Уже в конце октября: финансист Локтюхов раскрыл, какой сюрприз преподнесет доллар

В последние месяцы курс валют держит россиян в нервном напряжении. Еще бы, на глазах соотечественников творится финансовая история – рекорд за рекордом доллар и евро устанавливают в обменниках. Однако скоро все изменится, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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Финансист прогнозирует, что курс доллара в конце октября преподнесет долгожданный сюрприз людям и опустится до 90-95 рублей.

Дело в том, что после решения президента об обязательной продаже валютной выручки рубль укрепляется. Также на его курс влияет рост цен на нефть. Еще один фактор, который существенно отразится на ситуации, – это наступление налогового периода.