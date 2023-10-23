Уже в конце октября: финансист Локтюхов раскрыл, какой сюрприз преподнесет доллар

В последние месяцы курс валют держит россиян в нервном напряжении. Еще бы, на глазах соотечественников творится финансовая история – рекорд за рекордом доллар и евро устанавливают в обменниках. Однако скоро все изменится, считает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.
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Финансист прогнозирует, что курс доллара в конце октября преподнесет долгожданный сюрприз людям и опустится до 90-95 рублей.
Дело в том, что после решения президента об обязательной продаже валютной выручки рубль укрепляется. Также на его курс влияет рост цен на нефть. Еще один фактор, который существенно отразится на ситуации, – это наступление налогового периода.
«Сочетание этих факторов может вернуть доллар к 95 рублям уже в ближайшие дни. К концу месяца мы рассчитываем на откат американской валюты в диапазон 90–95 рублей, причем не исключаем локального тестирования ее нижней границы», – дал прогноз сайту banki.ru финансист.