Как правильно хранить квашеную капусту: не перекиснет – останется хрустящей и ароматной

Квашеная капуста может храниться долго, а может и перекиснуть. Тогда в пищу она будет непригодна, и все труды по ее засолке и сбережению будут напрасны.
Хозяйке на заметку: хранить квашеную капусту надо уметь. И это не так уж и сложно. Главное – соблюсти все нюансы от начала засолки до завершения.
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Первое – это грамотно выбранная тара. Лучше всего для этого подходят глиняные, деревянные или стеклянные бочки с крышкой. А вот пластик и металл не используют – они окисляются и портят капусту. Тара должна быть чистой, без сколов и насухо высушенной перед засолкой.
Второе – это сама капуста. После первоначальной емкости, где солилась капуста, ее перекладывают в постоянную посуду для хранения, разравнивают и заливают рассолом так, чтобы полностью скрыть ее в нем. А затем добавляют немного сахара сверху или меда, чтобы кислотность среды сохранить. Закрывают крышкой, ставят на нее груз – не металлический, а деревянный или стеклянный пресс.
И третье – хранят такую капусту в температуре 0-5 градусов Цельсия. В темном месте, без света и солнечных лучей в достаточно увлажненном помещении.
По материалам сайта Belnovosti