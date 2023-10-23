Как правильно хранить квашеную капусту: не перекиснет – останется хрустящей и ароматной

Квашеная капуста может храниться долго, а может и перекиснуть. Тогда в пищу она будет непригодна, и все труды по ее засолке и сбережению будут напрасны.

Хозяйке на заметку: хранить квашеную капусту надо уметь. И это не так уж и сложно. Главное – соблюсти все нюансы от начала засолки до завершения.

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Первое – это грамотно выбранная тара. Лучше всего для этого подходят глиняные, деревянные или стеклянные бочки с крышкой. А вот пластик и металл не используют – они окисляются и портят капусту. Тара должна быть чистой, без сколов и насухо высушенной перед засолкой.