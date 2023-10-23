Как сберечь фрукты и овощи от дряблости и гнили: будут храниться дольше обычного

По окончании дачного сезона многие хозяйки сохраняют овощи и фрукты в холодильнике. Расчет прост: в прохладе они должны пролежать дольше, всегда на виду и в любой момент можно ими полакомиться.

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Как правило, место плодам, а также ягодам, зелени с огорода отводится в нижних ящиках основного отдела холодильника. Однако, здесь, как в любой другой охладительной системе, может образоваться избыток влаги. Что опасно для плодов – до начала гниения останутся считанные дни.