От жира на кухонных полотенцах избавляемся так: простой и дешевый способ

Сода поможет размягчить ткань и сделать ее более проницаемой. Раствор для этого нужен такой: вскипятить воду в кастрюле, добавить 2 ст ложки соды на литр, перемешать. Замочить на 15-20 минут полотенца.

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Следом в борьбу вступает уксус. Он поможет продезинфицировать полотенца. Вытаскиваем их из соды и распыляем на них раствор из уксуса и воды, смешанных в пропорции 1:1.

После этих двух процедур следом идет третья – обычная стирка. Причем, каких-то особых условий соблюдать не нужно. Останется лишь после цикла высушить полотенца. И вновь отправить их на кухню, помогать.

По материалам сайта Belnovosti