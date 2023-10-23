Вместо картошки в драники добавляем этот овощ: оригинально и вкусно

Классические драники давно и горячо любимы многими семьями. Как гарнир или закуску их с аппетитом уплетают все домочадцы. Однако, можно сделать эту вкуснятину еще и менее калорийной и маложирной, некрахмалистой и более полезной. Если заменить основной ингредиент – картофель.

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А удачная замена заключается в том, чтобы использовать вместо картошки дайкон. Эта японская редька точно так же готовится, как и крахмалистый овощ.