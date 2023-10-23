Храним удобрения только так: иначе не доживут до следующего сезона

Удобрения – палочка-выручалочка любого дачника. При грамотном применении они способны творить настоящие чудеса. Поэтому очень важно правильно хранить этих помощников. Тогда доживут до следующего лета и снова порадуют своей эффективностью.
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Как именно хранить подкормки, сообщил агроном Алексей Володихин в своем Телеграм-канале. Специалист напомнил, что большинство удобрений очень чувствительны к влаге. И как губки впитывают даже атмосферную, и, к примеру, суперфосфат и калимагнезия моментально превращаются в кашу.
«А порошковый сернокислый магний, подсыхая после попадания влаги, становится твердым, как камень», - предостерегает Володихин.
Так что минеральные удобрения надо хранить только в сухих помещениях. Лучше всего подойдут жилой дом, квартира или отапливаемый гараж. Помещают удобрение в полиэтиленовый пакет и плотно закрывают.