Добавьте 7 ложек в отсек для порошка: стиральная машинка станет как новая — гнилостная вонь исчезла

Опытные домохозяйки знают, что своевременная профилактика может продлить «жизнь» стиральной машинки. Вместо того, чтобы тратить лишние средства на починку и дорогой ремонт, лучше заранее следить за тем, чтобы комплексная чистка машинки проводилась по инструкции.

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Что следует делать?

Для начала промыть резиновую манжету раствором уксуса. Очистит лоток для порошка с помощью мыльной эссенции. Также важно промыть фильтр сливного насоса. Под него следует положить тряпку, чтобы не было протечки. В сливном шланге тоже может быть засор.

Многие пользуются народными средствами. К примеру, с помощью соды можно избавиться от налета, накипи и грибка. Это средство станет отличной профилактикой. Для того, чтобы избавиться от неприятного гнилостного запаха нужно засыпать в отсек для порошка 5-7 столовых ложек соды и запустить режим экономной стирки. Температура воды не должна подниматься выше 30 градусов.

Затем запускаем холостую стирку с ложкой уксуса при температуре 60 градусов. По завершению цикла проветриваем машинку. Это поможет избавиться от неприятного запаха, стиральная машинка будет как новая.

По материалам «РБК»