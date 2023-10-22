Какие русские имена нравятся корейцам больше всего: а мы бы и не догадались — приелись

Корейская культура пользуется большой популярностью у современной молодежи и подростков. Оказывается, что и корейцы много чего знают о русских. К примеру, у них даже есть особые любимые имена. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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На первом месте царственное имя Екатерина. К примеру, корейцы считают, что оно звучит по меньшей мере по-королевски. Это имя для них не просто красивое, но и звучное.

На втором месте имя Анастасия. Оно скорее впечатляет своим звучанием. В переводе с греческого это имя означает «возвращенная к жизни». Нравится корейцам и сокращенная форма этого имени — Настасья или Настасия.

На третьем месте имя Павел. В списке любимых русских имен у корейцев есть не только женские, но и мужские. Так, им кажется, что имена Паша, Саша и Даша звучат мягче и добрее.

По материалам Дзен-канала «Самый интересный канал»