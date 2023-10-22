Сливовую тлю как ветром сдуло: вот что помогло

Ни одно магазинное средство не избавило от сливовой тли так эффективно, как мыльно-зольный раствор. После него тлю как ветром сдуло, и больше никаких вредителей на участке.

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Чтобы приготовить раствор вам понадобятся 10 литров воды и 1 килограмм золы. Воду нужно вскипятить и сразу добавить золу. Консистенцию размешайте и дайте настояться два дня, а перед использованием добавьте в емкость 100 граммов измельченного мыла.

Опрыскайте деревья с помощью пульверизатора, уделяя особое внимание листьям с обеих сторон. Далее сделайте перерыв на 2 недели и повторите процедуру.

По материалам «БелНовости».