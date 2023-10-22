Жесткий нагар на сковородках размяк и превратился в тягучую массу: смыли легко — как

Черный нагар на сковороде - это не только уродующая посуду неприятность, но и напрасная трата электроэнергии.

Наслоения бывает нарастают на посуде в сантиметр, а это сильно влияет на теплопроводность изделия.

Кроме того, иногда от нагара может пострадать покрытие плиты. Постарайтесь очищать эту черноту вовремя. Но если это сделать не удалось и на посуде уже получились наросты, которые не поддаются ни соде, ни щетке, значит используйте этот суперэффективный метод.

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Нам понадобится жидкое средство для очищения канализационных труб, в составе которого имеется гидроксид натрия.

На один литр воды отмерьте пол-литра средства для очищения канализационных труб, разместите в этом растворе сковороду.

Нагар со временем станет мягким, и вам будет легко его убрать металлической губкой. Хорошо потом промойте сковородку под краном.

Источник: atvmedia.ru