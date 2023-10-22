Муравьи валяются кверху лапками: посыпали их норки средством из аптеки — за копейки купили

Копеечной борной кислотой можно вытравить муравьев с участка в два счета, главное правильно подать им это коварное угощение.

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Смешайте 1 пакетик борной кислоты (10 граммов) с 2 вареными яичными желтками. Скатайте из этой массы маленькие шарики и разложите в местах скопления муравьев.

Либо приготовьте отравленную приманку из 1 пакетика борной кислоты с сахаром и рассыпьте возле муравейника, а также у троп насекомых.

Результат вы увидите очень скоро. Муравьи не только наедятся яда сами, но и накормят им свою матку.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»