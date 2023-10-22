Хранить в холодильнике помидоры нельзя: люди давно совершают эту ошибку

Многие россияне хранят помидоры в холодильнике вместе с другими овощами. Однако так делать нельзя.

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Пониженная температура изменяет химический состав томатов и ухудшает их вкус.

На самом деле томаты лучше хранить при комнатной температуре, они не портятся довольно длительное время в этих условиях, не переживайте. И не покупайте их впрок, дабы предотвратить порчу.

Кстати, бананы тоже нельзя хранить в холодильнике, здесь они резко чернеют и теряют привлекательность внешнего вида. Лучше положить их в кухонный шкаф, обернув хвостик полиэтиленовым пакетом или фольгой.

Источник: Telegram-канал «Время есть»