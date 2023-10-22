Так стирка намного эффективнее: всегда кладем немного соды — вещи не узнаем, как из магазина

Если добавить отбеливатель к порошку, то белые вещи станут еще более светлыми. Это известно многим хозяйкам.

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Однако далеко не каждый россиянин знает, что сода еще больше усилит свойства порошка и отбеливателя.

Добавляйте пару столовых ложек при стирке и вас ждет потрясающий результат. Ваши вещи обретут такую белизну, какую вы видели на них только в момент покупки.

Если же ваши вещи цветные или черные, то кладите в машинку только соду и кислородный отбеливатель. Хлорный тут под запретом.

Источник: дзен-канал «Женская территория»