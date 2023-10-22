Эта пряность лучше всякого удобрения: цветы воспрянут, обрастут пышной шапкой как в райском саду

Использовать дорогие удобрения ради здоровья домашних цветов вовсе необязательно. Есть хитрый трюк с одной пряностью, которая по своим свойствам гораздо круче магазинных средств.

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Она положительно влияет на рост и защищает растения от вредителей. Стоит она копейки, и плюс ко всему очень ароматная — это лавровый лист.

Понадобится четыре стебля и литр теплой воды. Залейте пряность жидкостью и дайте ей настояться в течение трех часов. Больше ничего добавлять не нужно.

Этим раствором можно удобрять корневую систему или опрыскивать им листву — в обоих случаях это положительно скажется на здоровье растения. Но учтите: проводить процедуру нужно не чаще раза в месяц, отмечает «Новый очаг».