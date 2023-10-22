Прогнали слизней с участка за один раз: не ожидали такого эффекта от дешевенького порошка

Многие хозяйки используют порошок горчицы для мытья стекол и посуды. Но на самом деле он очень эффективен против моллюсков, которые вредят огородным посадкам.

Слизни и улитки не переносят этого дешевенького порошка на дух и никогда не будут нападать на растения обработанные этим средством.

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Рассыпьте порошок горчицы мeждy pacтeниями или вокруг них пpи пepвыx пpизнaкax появления вредителей на участке.

Скоро ни слизней, ни улиток вы не увидите. При соприкосновении с их нежными тельцами горчица дает сильный обжигающий эффект, моллюски либо погибают, либо уходят подальше от вашего огорода.

Источник: Telegram-канал «Цветы и растения»