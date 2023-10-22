Способом «столовая ложка нашатыря» вычистили черные днища сковородок до сияния: так просто

Очень действенный состав против гари и налета на сковородках можно сделать из простых и очень дешевых средств, доступных каждому россиянину.

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Мы возьмем одну столовую ложку мелкой соли, одну ложку соды, одну ложку любого моющего средства для посуды, а также столовую ложку нашатырного спирта.

Все смешаем в кашицу и нанесем этот состав на потемневшую сковородку. Для пропитки и воздействия оставим на один час. Можно для повышения эффективности покрыть посуду пленкой.

Далее необходимо вооружиться металлической губкой и отмыть все с водой.

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг»